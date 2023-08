FC Nantes : un Canari réagit à l'avenir d'Aristouy avant d'affronter le LOSC

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Pierre Aristouy aurait trois matches pour convaincre les Kita de le laisser poursuivre sa mission entamée début mai sur le banc du FC Nantes. Mais s'il y a une grosse défaite demain à Lille, le propriétaire du club n'attendra peut-être pas les réceptions de Monaco et Marseille pour trancher. Ce contexte très incertain pourrait avoir un impact négatif sur les Canaris. Mais en conférence de presse, Florent Mollet a assuré que ce n'était pas le cas. Il a même estimé que son équipe pouvait être l'une des surprises de la saison de Ligue 1...

"On peut créer la surprise, j'en suis convaincu"

"Il y a toujours une pression sur les résultats, quelque soit l'équipe. On est là pour gagner des matches. C'est aussi le cas pour nous. On fait en sorte de bien se préparer à l'entraînement et d'aller sur le terrain pour retranscrire tout ce qu'on fait dans la semaine. On l'a plutôt bien fait sur la première mi-temps contre Toulouse. Il y a ensuite des choses qui se répètent au fil du match, où on doit progresser, être plus attentifs, déterminés et concentrés. On aurait pu gagner ce match contre Toulouse, mais il manque pas grand-chose pour arriver à nos fins. On travaille. Il y a de gros matches à jouer. On peut créer la surprise, j'en suis convaincu. C'est aussi le bon moment pour montrer à tout le monde qu'on est présents. Ce sera difficile, comme tous les matches."

Le calendrier du FC Nantes pour la saison 2023-24

💬 Les déclarations du Coach, Pierre Aristouy avant #loscfn — FC Nantes (@FCNantes) August 18, 2023

Podcast Men's Up Life