FC Nantes : un Canari vante les mérites d'Aristouy auprès de Kita

On ne donnait pas cher de la peau de Pierre Aristouy après une campagne d'avant-saison décevante et deux défaites pour débuter le championnat. Mais le FC Nantes s'est bien repris, a tenu en échec Monaco (3-3) puis l'OM (1-1) à la Beaujoire avant de s'imposer à Clermont (1-0), d'écraser Lorient (5-3), de s'incliner après un bon match à Rennes (1-3) et de l'emporter à Strasbourg (1-0). La Maison Jaune est 9e après huit journées et son entraîneur, à défaut de faire l'unanimité, a gagné en crédit.

"Mettre de l'incertitude dans la tête des adversaires"

Surtout que ses joueurs donnent l'impression d'apprécier ses changements tactiques, même pendant les matches. L'attaquant prêté par Rennes Matthis Abline a ainsi déclaré au site officiel du FCN : "C'est une très bonne chose que de pouvoir mettre de l'incertitude dans la tête des adversaires. Je pense qu'on ne sait jamais dans quel dispositif l'équipe va démarrer le match et notre force, c'est qu'on parvient également à s'adapter durant la rencontre s'il y a besoin d'ajustements".

