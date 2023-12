FC Nantes : un coup dur a frappé les Canaris avant Brest

La composition du FC Nantes face au Stade Brestois (0-2) cet après-midi a surpris. Notamment la titularisation de Nicolas Pallois en défense centrale. L'entraîneur des Canaris, Jocelyn Gourvennec, a révélé que cette surprise lui avait été dictée par... un virus et qu'il ne s'agissait pas forcément d'un choix de sa part : "Jean-Charles Castelletto n’a pas dormi de la nuit, il était malade quand il s’est réveillé ce matin. Il avait une gastro, mais il a tenu sa place car il se sentait de jouer. Après l'échauffement, j'ai appris en revenant aux vestiaires que Marcus (Coco) venait de vomir et qu'il ne pouvait pas tenir sa place".

C'est ainsi que Gourvennec a été contraint de revoir ses plans à quelques minutes du coup d'envoi. Nicolas Pallois a appris sa titularisation après l'échauffement. Par ailleurs, Douglas Augusto a joué avec une gêne au niveau d'une cuisse, ce qui explique qu'il n'était pas à 100%. Beaucoup de pépins, donc, mais Jocelyn Gourvennec a refusé de s'en servir comme excuse : "Des éléments ont impacté notre préparation et le match, mais on ne va pas se chercher d’excuses…".

"On a montré des choses mais pas sur la durée. On a été sur courant alternatif. On est plus intense que notre adversaire aujourd'hui mais cela ne suffit pas. Notre public nous a soutenu jusqu'au bout, comme toujours"