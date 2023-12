FC Nantes : un départ à la CAN se confirme, Nice se frotte les mains !

Sans réelle surprise, Moses Simon (FC Nantes) représentera bien son pays à la Coupe d’Afrique. Après avoir prolongé chez les Canaris, le Canari – qui fait figure de cadre dans cette équipe – portera bien l’attaque aux côtés du Napolitain Victor Osimhen et du milanais Samuel Chukwueze.

Mais là où ils étaient deux à être attendu en Côte d’Ivoire, le Nantais sera finalement tout seul puisque Terem Moffi (OGC Nice) reste, de son côté, à quai. Tout comme Akor Adams (MHSC). Mais est-ce réellement une surprise quand on voit le pedigree des autres joueurs de l’attaque ? Sans doute l’une des plus impressionnantes du continent…

The 25 ready to give their all, ready to do it again! #SoarSuperEagles #LetsDoItAgain #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/e5eCGyJyCs