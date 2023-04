FC Nantes : un joueur a failli en venir aux mains avec les supporters au stade de France !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Rentré à la Jonelière ce dimanche pour préparer le match décisif contre Brest alors que la tête était encore à l'humiliation de la veille en finale de Coupe de France face à Toulouse (1-5), les joueurs du FC Nantes n'ont pas eu l'occasion d'échanger avec les supporters depuis la gifle du Stade de France... et c'est peut-être mieux ainsi. Pour avoir eu l'outrecuidance d'aller quand même saluer la Brigade Loire après la rencontre malgré tout, Samuel Moutoussamy est passé proche de l'incident diplômatique. Un accrochage qui a marqué l'international congolais au point que ce dernier a fondu en larmes dans le vestiaire après la rencontre.

Les nerfs ont lâché, Moutoussamy s'explique

Ouest-France en dit plus sur l'épisode, expliquant que Moutoussamy, qui avait finit le match avec le brassard a été accueilli par des sifflets, des doigts d’honneur et des insultes. Certains fans lui ayant même demandé de poser son maillot à terre et de « repartir à poil » au vestiaire. Dans la frustration de l'instant, l'ancien Lyonnais a vu rouge et a même pensé à aller se battre avec les Ultras. Accusé par le tribunal des réseaux sociaux d'avoir craché en direction des supporters, Moutoussamy a été reconduit au vestiaire par ses coéquipiers Ignatius Ganago et Marcus Coco, intervenus pour éviter que cela ne dérape.

D'abord incapable de se calmer malgré les interventions de Rémy Descamps et Antoine Kombouaré, Samuel Moutoussamy avait retrouvé ses esprits au moment de passer devant les micros, reconnaissant un coup de sang : « J’accepte le mécontentement, que les supporters se sentent humiliés et on l’a été autant qu’eux. Je comprends leur frustration et leur tristesse, par contre je n’accepte pas les insultes ! J’y suis allé pour faire amende honorable, montrer que j’étais désolé du plus profond de mon cœur, et je reçois des insultes… », a-t-il justifié.

