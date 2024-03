FC Nantes : un joueur du FC Metz annonce la couleur aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes reçoit le FC Metz dimanche à 15h et le match s'annonce crucial dans la course au maintien. Un rendez-vous que Joël Asoro, l'attaquant messin, a évoqué sur la chaîne Youtube du club lorrain. Et selon le joueur, buteur à l'aller en novembre dernier lors de la victoire messine (3-1), son équipe ne viendra pas en victime expiatoire à la Beaujoire. Bien au contraire.

"Je pense que nous allons gagner là-bas"

"C’est un match très important pour nous, a-t-il glissé. Nous devrons prendre les trois points, et on ne pas jouer le 0-0. On a fait de très bons entraînements cette semaine, et je pense que nous allons gagner là-bas. Si on se donne tous à fond, je pense que nous prendrons les trois points."

Podcast Men's Up Life