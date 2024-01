FC Nantes : un match à huis clos finalement remis en question ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes pourrait s’en sortir avec un match de sursis à huis clos. Le Comité national olympique et sportif français a jugé qu’un match de sursis serait plus adapté pour les Canaris. La cause de tout cela est l’utilisation de fumigènes pendant la dernière finale de la Coupe de France face à Toulouse (5-1). Le premier match de Coupe de France à domicile des Nantais était censé se jouer à huis clos. Cependant, cela pourrait toujours être le cas.

La FFF choisira

Le verdict final émanera donc bien de la FFF, qui n’a pas pour habitude de se montrer particulièrement clémente sur ces sujets.

FC Nantes. Coupe de France : le match face à Laval se jouera-t-il à huis clos ? #FCNantes https://t.co/QHV7MfPclS — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) January 9, 2024

Podcast Men's Up Life