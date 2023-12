FC Nantes : un mauvais présage pour les Canaris en Coupe de France ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Au même titre que toutes les équipes de Ligue 1, le FC Nantes va retrouver les pelouses le week-end prochain à l'occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Avec un déplacement compliqué, sur le terrain du FC Pau, formation de Ligue 2 qui a réalisé une bonne première partie de saison.

Mauvais bilan

Et pour cette rencontre, comme le signale le site Tribunenantaise, les Canaris ne vont pas être dirigés par un homme en noir qui leur réussit bien au contraire. Car Pierre Gaillouste, qui a été choisi, a arbitré depuis le début de sa carrière le FCN à six reprises. Résultat ? Une victoires et cinq défaites.

Cette saison, il y eut notamment une défaite à Lille (2-0) et une autre à Lens (4-0).

