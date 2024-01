FC Nantes : un souvenir marquant pour cet ex des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

En dépit du temps qui passe, il n'a rien oublié. Pas plus l'adversaire, que l'action en question, ni le stade ou cela s'est déroulé. On parle ici de l'ancien capitaine du FC Nantes, Abdoulaye Touré, pur produit de la Jonelière, qui, pour l'application 90football, est revenu sur ce qui constitue à ses yeux son souvenir le plus fort au FCN.

"C'était un symbole"

Propos retranscrits par le site tribune nantaise.

"Mon souvenir le plus fort avec le FC Nantes ? J’en ai énormément ! Mais si je devais en retenir un, c’est mon premier match en tant que capitaine titulaire à la Beaujoire car ce jour-là, je marque le but de la victoire ! C’est un moment qui est gravé dans ma tête. C’était lors d’un FC Nantes – Montpellier HSC (août 2019). Le match était assez équilibré, on a eu pas mal d’occasions mais Montpellier se montrait très solide derrière, cette équipe était d’ailleurs réputée pour cela à cette époque. On a tout tenté jusqu’à la fin du match, et quand il restait à peu près cinq minutes, Simon déborde sur le côté et il arrive à me remettre le ballon en retrait. J’efface un défenseur et ensuite je mets une frappe au ras du sol qui bat le gardien adverse. Chez moi à Nantes, c'était un symbole, il n’y a rien de mieux."

