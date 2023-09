FC Nantes : une figure du club voit Blas exploser au Stade Rennais

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Première recrue officielle du Stade Rennais cet été, Ludovic Blas avait réalisé une préparation honorable avant de se montrer plus discret par la suite. Sa sortie sans relief à Lens avant la trêve internationale (4 dans L’Équipe) fait peut-être penser que l’ancien crack du FC Nantes paye peut-être en décalé son passage au club ennemi.

« À lui de gagner en constance pour passer un cap »

« Il passe dans un club qui a d’autres ambitions que Nantes, où il était dans un cocon et en quelque sorte la star, a récemment observé Olivier Monterrubio dans L’Équipe. Là, la star, c’est l’équipe, avec plus de concurrence. À lui de s’affirmer, de devenir une pièce essentielle, il en est capable. Doku avait cette vivacité, cette capacité à faire des différences sur deux-trois mètres, c’est un joueur de débordement. Blas, c’est différent, mais il a un bien meilleur pied que Doku, il a l’avantage d’être gaucher et les gauchers, ce sont les meilleurs (sourire). Dans la distribution, la dernière passe, les coups de pied arrêtés et la frappe, il peut se distinguer. Maintenant, à lui de gagner en constance, sur l’ensemble d’un match, dans le jeu et physiquement, pour passer un cap et s’imposer. »

