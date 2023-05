FC Nantes : une lueur d’espoir surgit enfin dans l’opération maintien !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes compte les rares bons points qui lui restent avant les deux derniers matches de la saison. Avec une unité de moins que l’AJ Auxerre au classement, les Canaris sont virtuellement en Ligue 2 et devront faire des résultats contre le LOSC et le SCO d’Angers pour assurer leur maintien dans l’élite d’ici au 3 juin prochain. Pour ce faire, et sous réserve que les Icaunais perdent des points en route, Pierre Aristouy pourrait de nouveau pouvoir compter sur Ludovic Blas.