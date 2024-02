FC Nantes : une polémique arbitrale déjà en vue à Toulouse ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Jocelyn Gourvennec a déjà suffisamment parlé de l’arbitrage depuis son arrivée au FC Nantes pour en remettre en couche après la défaite contre le RC Lens samedi dernier (0-1). Pierre Ménès s’en est chargé à sa place en découpant Stéphanie Frappart pour l’ensemble de son œuvre.

« En ce moment, il y a de gros problèmes qui tournent autour des mêmes arbitres, a-t-il tonné sur X. Il y a Stéphanie Frappart, qui a accordé un pénalty hallucinant à Nice contre Metz, qui était à la VAR lors de Nantes-Lens et qui n'a pas sanctionné une faute évidente... L'opacité du mode de désignation des arbitres, c'est problématique. »

Frappart dans le collimateur ?

En écoutant Ménès, on ne peut que s’attendre à voir une nouvelle polémique arbitrale poindre dimanche lors du match du FC Nantes à Toulouse pour le compte de la 21e journée de L1 (15h). C’est en effet cette même Stéphanie Frappart qui sera au sifflet de la rencontre ! La bonne nouvelle, c’est que les Canaris n’ont jamais perdu avec elle au sifflet depuis un an et demi.

Antoine Dupont, Montpellier et Metz en danger, surprises bleues, Giroud passeur, les J.O=cauchemar, Lens et Rennes de retour et l'arbitrage français.https://t.co/7hl7FcYbND via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 5, 2024

