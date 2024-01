FC Nantes : une révélation de l’ASSE fait trembler les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Le FC Nantes n'aura pas la partie facile, ce soir à Pau, pour son entrée en lice en Coupe de France. Les pensionnaires de Ligue 2 surfent sur une série de dix matches sans défaite qui leur permet de pointer à la 5e place et ils possèdent la deuxième meilleure attaque de la division. L'équipe s'articule autour d'un jeune joueur prêté par un rival historique des Canaris, l'ASSE, à savoir Louis Mouton.

Mouton au cœur du jeu du PFC

Ce milieu défensif de 21 ans est devenu fondamental à la bonne marche du PFC car, en plus d'être très efficace à la récupération, il brille dans l'organisation et n'hésite pas à se projeter vers l'avant. Il a ainsi inscrit 2 buts en Coupe de France lors des tours précédents. Le plus ironique étant que Mouton avait très mal pris son prêt à Pau l'été dernier, lui qui était convaincu de pouvoir s'imposer à l'ASSE...

