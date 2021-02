FC Nantes - OM (1-1) : Blas confirme, Chirivella passe à côté

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

TOPS

Antoine Kombaouré, un point pour le maintien…

Deux matches, deux victoires. Après des mois sans victoire, le FC Nantes vient d’enchaîner deux succès de rang à Angers et face à l’OM. Cette après-midi, la réussite a touché les Canaris. Sur une passe à rebonds d’Alvaro Gonzalez, Mandanda s’est troué sur la relance. Attentif, et au pressing, Ludovic Blas a poussé la balle au fond des filets. Un but, sur le premier tir cadré du FCN, qui vaut de l’or pour les ouailles de Kombouaré.

Ludovic Blas, le monsieur plus de Kombaouré

Décisif à trois reprises à Angers, le milieu offensif est en feu depuis la nomination d’Antoine Kombouaré. Moins brillant que la semaine dernière, Blas a été l’élément clef du succès nantais en profitant de la bévue du duo Alvaro – Mandanda. Malheureusement, la piètre pelouse de la Beaujoire ne lui permet pas de mettre ses qualités plus en vue. Cette après-midi, c’est sa combativité qui a été récompensée.

FLOPS

La pelouse de la Beaujoire ​

Difficile d’assister à une belle rencontre, sans une belle pelouse. Cette après-midi, le spectacle a été loin d’être emballant et la piètre qualité du terrain n’y est pas étrangère. À remédier pour les prochaines sorties.

Chirivella, une élimination coûteuse

Sur l’égalisation marseillaise, le milieu de terrain a été aspiré par un dribble court de Valentin Rongier. En se jetant trop facilement, l’Espagnol a ouvert la porte à l’ex-Canari. Son décalage vers Nagatomo, qui a centré de façon immédiate pour Payet, a mené à l’égalisation.

… et des regrets sur le jeu minimaliste !

Dans son opération maintien, le FC Nantes se devait de bonifier le succès à Angers. Heureux de mener au score, les Canaris auraient pu se lâcher après l’ouverture de la marque. À force de reculer, de refuser d’attaquer, les équipiers de Blas ont été surpris par l’égalisation de Payet. Dommage, car les Marseillais n’étaient pas dans un grand jour…