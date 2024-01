Pau - FC Nantes : le FCN réussit son entrée en lice, déjà un doublé pour une recrue

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Ce samedi contre Pau, le FC Nantes faisait son entrée en lice en Coupe de France. Menés à la pause après l'ouverture du score de Moussa Sylla (15e), les hommes de Jocelyn Gourvennec ont renversé la situation en seconde période grâce à un doublé d'une des recrues hivernales, Tino Kadewere (80e, 83e), et des buts de Florent Mollet (48e) et Kader Bamba (88e), pour finalement s'imposer (4-1). Les Canaris, vainqueurs de l'édition 2021-2022 et finalistes malheureux la saison dernière, verront donc les 16es de finale de la Coupe de France.

𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲́𝘀 !



Nos Jaune et Vert ont su réagir et obtiennent leur ticket pour le prochain tour de la @coupedefrance.



1-4 #paufcfcn pic.twitter.com/b61xbLW53o — FC Nantes (@FCNantes) January 5, 2024

