PSG : une recrue hivernale du FC Nantes est fan de Ronaldinho

Dans un entretien au « FC Nantes Magazine », l’attaquant ivoirien Bénie Traoré a a évoqué son enfance et ses idoles. « Plus jeune, j’étais vraiment dans une vision footballistique où Ronaldinho était mon idole. J’appréciais également les qualités de percussion de Franck Ribéry », a-t-il glissé.

Il vise la sélection ivoirienne

Prêté par Sheffield United jusqu’en juin, le jeune attaquant ivoirien a aussi fait part de ses ambitions. « J’ai envie d’être performant, d’aider l’équipe à être la plus forte possible et ne plus parler du maintien, regarder plus haut. J’ai aussi ce désir d’être efficace pour l’équipe, en faisant marquer et en marquant. Humainement, je veux apprendre à découvrir mes nouveaux coéquipiers, la ville, les supporters et continuer à grandir ». International U23, il vise aussi les Eléphants... « C’est vrai qu’à Tokyo, la Côte d’Ivoire avait été jusqu’en quarts de finale de ces Jeux Olympiques. Sur le coup, l’élimination pour les JO 2024 de Paris a fait mal… Le tournoi qualificatif s’est joué sur une date en dehors du calendrier FIFA et les joueurs sélectionnés ont donné leur maximum mais ça a été compliqué. Ça fait très mal mais il faut avancer ! La sélection ? C’est le cœur qui parle et c’est toujours un immense plaisir d’être convoqué. C’est un rêve de jouer avec les A, pour ce maillot ».

