Stade de Reims - FC Nantes : Pierre Ménès règle violemment la polémique arbitrale

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Jocelyn Gourvennec ne décolère pas après le math nul du FC Nantes à Reims (0-0). Agacé par la décision de Jérémie Pignard de ne pas donner de carton rouge à Mohammed Daramy suite à une semelle sur Eray Comert, victime d’une grosse entorse de la cheville et reparti en béquilles, l’entraîneur des Canaris a pesté contre le règlement. Il n’est malheureusement pas le seul. Pierre Ménès a lui aussi fustigé la décision de l’officiel et se range largement derrière la colère froide du coach du FC Nantes.

« Ce n’est pas la règle »

« On va vite passer sur Reims-Nantes avec des Rémois hors sujet et des Nantais qui ont raté un penalty par Kadewere. Enfin, c’est Diouf qui a très bien arrêté le penalty tiré par Kadewere... Et dans la série ‘Nos arbitres sont aux fraises’, nous n’oublierons pas le carton rouge non distribué à Daramy, qui a blessé Cömert d’une semelle assez invraisemblable, a-t-il tonné sur YouTube. Alors, on m’explique qu’il est emporté dans son élan mais on s’en fout ! Ce n’est pas la règle, voilà. »

Retour sur les matchs de ce dimanche. Rendez-vous demain pour Face à Pierrot.https://t.co/fdYBl6syzu via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 28, 2024

