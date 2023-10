Stade Rennais - FC Nantes : Abline sort du silence après la polémique à Rennes

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Prêté cette saison avec option d'achat au FC Nantes par le Stade Rennais, Matthis Abline a fait l'objet dimanche dernier d'une banderole cinglante et de chants homophobes et insultants de la part des supporters rennais lors du derby breton entre Rennes et Nantes (3-1). Un match que le jeune attaquant français n'a pas joué en raison d'une clause dans son prêt qu'il l'interdit de jouer face au Stade Rennais cette saison.

"Il ne s'y attendait pas"

Par la voix de son conseiller, Youssef Dellali, Matthis Abline est sorti du silence après cette polémique. "Il ne s'y attendait pas, mais ça veut dire qu'il ne les a pas laissés indifférents. (...) C'est ce qu'il m'a dit : "Je ne savais pas que j'étais si important"", a confié à L'Équipe le conseiller du numéro 39 des Canaris, qui devrait être titulaire ce vendredi (21h) pour le match face au RC Strasbourg.

Les unes du journal L'Équipe du vendredi 6 octobre pic.twitter.com/gdiqeDAmud — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 5, 2023

Podcast Men's Up Life