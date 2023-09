Stade Rennais - FC Nantes : des étincelles à prévoir entre Genesio et Aristouy ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Demain soir, la tension sera maximale au Roazhon Park pour le derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes. Les tacles devraient être plus appuyés qu'à l'accoutumée sur le terrain et il se peut également qu'il y ait des tensions entre Bruno Genesio et Pierre Aristouy. En effet, l'ancien joueur de la réserve nantaise Anthony Walongwa révèle dans So Foot que l'entraîneur des Canaris a la provocation facile et le sang chaud...

"Il est chiant sur le banc"

« Il est chiant sur le banc, explique Walongwa au site de So Foot. C’est quelqu’un qui parle, qui prend souvent des cartons. Maintenant, il se contrôle, car avec les micros qu’il y a sur le banc, tu ne peux pas dire n’importe quoi non plus. En réserve, il aimait bien titiller l’arbitre ou l’entraîneur adverse. C’est un gars du Sud avec le sang chaud. » Peut-être que le contexte du derby fera ressortir ce naturel qui a été chassé par le monde aseptisé de la Ligue 1 !

