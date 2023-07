FC Nantes - Mercato : une vieille piste alléchante en attaque a été relancée

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Même si Mostafa Mohamed va poser ses valises, le FC Nantes cherche à renforcer son attaque, délestée d'Andy Delort. Et selon Sacha Tavolieri, Francis Amuzu est à nouveau pisté par les Canaris.

Retour de flammes pour Amuzu

« Les dirigeants Nantais ont pointé le nom de Francis Amuzu et ont tenté une approche. Ceci dit, le FCN ne semble pas être une cible prioritaire pour l’ailier belge… Son arrivée représente un investissement lourd si l’on compte un transfert avoisinant les 5M€ en plus d’un salaire conséquent. Un transfert chez les Canaries semble donc à ce jour, peu probable. » Amuzu a inscrit 3 buts et délivré 12 passes décisives avec Anderlecht la saison passée.

🐣🟡 Infos #FCNantes :

🇫🇷🗣️ Les dirigeants Nantais ont pointé le nom de Francis Amuzu et ont tenté une approche.

🇧🇪 Ceci dit, le #FCN ne semble pas être une cible prioritaire pour l’ailier belge… Son arrivée représente un investissement lourd si l’on compte un transfert… pic.twitter.com/r9r1rdsc3i — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 24, 2023

Podcast Men's Up Life