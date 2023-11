FC Nantes : Kita allume Aristouy, fixe l’objectif de Gourvennec et lance le Mercato !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Kita souhaite bon vent à Aristouy

« On ne regrette rien. Pierre est quelqu’un avec des qualités. Peut-être qu’il lui faudrait trois ou quatre années de plus pour encore progresser sur certains points. Il y a une réflexion qui a été entamée depuis un moment. On prend des buts incroyables, je n’ai jamais vu ça depuis que je suis au club. On a beaucoup recruté et on continue de jouer avec la peur. Malheureusement, il n’y a pas eu d’améliorations… Aujourd’hui, on a besoin de quelqu’un d’expérience, qui a de la personnalité. Avec Pierre, la volonté était là. Mais à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, il faut changer. C’est comme ça, c’est la vie. Mais je connais Pierre, il rebondira très vite ! »

Gourvennec connaît ses objectifs

« Il est passé par Bordeaux (2016-2018), par Lille (2021-2022), il a une expérience européenne. Franck (Kita, son fils) a passé 6 ou 7 heures avec lui, et il a été très convaincant. On vise le maintien, qu’on se sauve sans trembler, qu’on montre du beau jeu, qu’il se montre juste. Si tu es bon, tu joues. Sinon… »

Le FC Nantes prêt à recruter cet hiver

« Gourvennec a de l’expérience. J’avais déjà failli le prendre il y a quatre ou cinq ans. S’il y a besoin de lui donner les moyens pour le faire en ajustant notre effectif sur un ou deux postes, on le fera. »

