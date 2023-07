FC Nantes, LOSC - Mercato : le prix de Reabciuk est connu !

Hier, une information a assuré que le FC Nantes avait formulé une première offre comprise entre 4 et 5 M€ pour Oleg Reabciuk. Les Canaris sont en concurrence avec le LOSC pour le latéral gauche moldave de 25 ans, que l'Olympiakos ne retiendra pas cet été. Selon Fabrizio Romano, le club le plus titré de Grèce aurait fixé la mise à prix de son joueur à... 4,5 M€, soit exactement ce qu'a proposé la Maison Jaune. Mais l'affaire n'est pas pour autant dans la poche car le LOSC a les moyens de surenchérir.

Moldavian LB Oleg Reabciuk could leave Olympiacos in the next days — there’s now strong interest from French clubs 🇲🇩🇫🇷



Told Olympiacos expectation is around €4.5m fee to let him leave. pic.twitter.com/ZFbFTxXEhU