FC Nantes Mercato : Abline a recalé deux options à l’étranger

Prêté par le Stade Rennais au FC Nantes, Matthis Abline (20 ans) va bel et bien finir la saison sur les bords de l’Erdre. Si le joueur est un peu fâché par la décision de ses dirigeants de le bloquer alors qu’il avait la possibilité de rebondir à Montpellier, ce dernier ne devrait pas aller au bras de fer.

Ces derniers jours, Abline a d’ailleurs eu bien d’autres sollicitations que le MHSC ou encore le Clermont Foot… Mais il n’était pas prêt à signer n’importe où ! Ouest-France nous apprend notamment que les Néerlandais du FC Utrecht et les Suisses de Zürich ont tenté leur chance mais que Matthis Abline n’était pas intéressé.

Face au refus ferme et définitif des Canaris de lâcher leur attaquant, Montpellier se serait tourné vers l’ancien caennais et bordelais Yann Karamoh (Torino) pour un prêt selon le journaliste italien Nicolo Schira.

#Montpellier are confident to sign Yann #Karamoh from #Torino on loan. The french club are already planning the travel to complete the deal with medicals and signing in the aftenoon. #transfers https://t.co/eAKGeuSRuq