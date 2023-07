FC Nantes - Mercato : accord trouvé entre le FCN et un club pour Lafont !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le gardien du FC Nantes, Alban Lafont, qui bénéficie d'un bon de sortie jusqu'au 31 juillet de la part des dirigeants nantais, serait tout proche de faire ses valises pour rejoindre le Celta Vigo.

Accord FC Nantes - Celta Vigo pour Lafont !

Et pour cause, d'après Javi Corbelle, qui a été le premier à révéler l'intérêt du club espagnol pour l'ancien portier de la Fiorentina, le FCN et le Celta Vigo auraient trouvés un accord d'un montant de 9,5 millions d'euros pour le transfert d'Alban Lafont, qui avait été acheté 7,5 millions d'euros à l'été 2021 par le club des bords de l'Erdre. Mais il resterait encore l'accord définitif du gardien français pour que ce transfert se finalise.

ACUERDO 🔒 | Celta de Vigo 💙



Nantes🇫🇷 ha dado el visto bueno a la oferta del Celta de Vigo👀



La oferta no superará

los 9,5 millones €



Falta ultimar el acuerdo

con el guardameta Alban Lafont🧤

y la confirmación de la salida de Rubén Blanco al O.M.



🇫🇷💙⏳ https://t.co/eRrjyJ2jiH — Javi (@Javicorbelle) July 24, 2023

