FC Nantes Mercato : accord trouvé, les Canaris tiennent le remplaçant de Merlin !

Il n’y aura finalement pas de panic buy au FC Nantes concernant le latéral gauche ! Alors que Sergio Akieme (Almeria) se dirige plutôt vers le Stade de Reims et que le RC Lens bloque toujours Massadio Haïdara, les Canaris ont finalement trouvé une solution pour une autre piste.

Onyemaechi (Boavista) sera Nantais après la CAN

En effet, selon le journaliste portugais Pedro Sepulveda, un accord a été trouvé avec Boavista pour le latéral nigérian Bruno Onyemaechi (24 ans). Un transfert finalement évalué à 3,2 M€ pour le natif d’Owerri.

Actuellement à la CAN avec Moses Simon et qualifié pour les quarts de finale, Onyemaechi doit passer sa visite médicale dans les prochaines heures en Côte d’Ivoire et rejoindra définitivement Nantes à l’issue de la compétition.

❗️Exclusivo. @boavistaoficial e @FCNantes têm princípio de acordo por Bruno Onyemaechi. Negócio de 3,2 milhões de euros. Jogador está a fazer exames médicos. ✍🏼⏳ pic.twitter.com/rILr7bRKPa — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 28, 2024

