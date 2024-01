FC Nantes - Mercato : accord trouvé pour un départ !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Un an seulement après son arrivée au FC Nantes, Jaouen Hadjam devrait déjà quitter le club des bords de l'Erdre cet hiver. En manque de temps de jeu chez les Canaris, le latéral gauche algérien devrait revenir au Paris FC, club où il est déjà passé de 2018 à 2023.

Le Paris FC a devancé deux clubs allemands et un club anglais

Selon les informations de L'Équipe, le FC Nantes et le Paris FC auraient trouvés un accord verbal pour un prêt jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat. L'opération pourrait se conclure dans les prochains jours. L'international algérien, qui n'a pas été retenu avec les Fennecs pour disputer la CAN 2024, était également courtisé par deux clubs allemands, dont l’Union Berlin, et un club anglais lors de ce mercato hivernal.

⚽️ FC Nantes - Mercato : Gourvennec tient sa première recrue ! #FCNantes https://t.co/6VHeWnWdxJ — But! Nantes (@ButNantes) January 2, 2024

Podcast Men's Up Life