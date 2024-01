FC Nantes Mercato : Amian pose un premier problème aux Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Ce mardi soir, Ouest France confirme l'information de Foot Mercato : le FC Nantes et La Spezia, pensionnaire de Serie B, se sont mis d'accord pour le transfert de Kelvin Amian. Le latéral droit de 25 ans va s'engager avec les Canaris pour quatre ans et demi moyennant une indemnité de 3,5 M€. Polyvalent, le joueur formé à Toulouse devrait toutefois occuper son poste de prédilection en Loire-Atlantique.

Centonze et Pierre-Gabriel invités au départ

Et cela n'est pas sans poser problème. Le quotidien régional rappelle qu'avec Amian, ils sont désormais quatre à pouvoir jouer latéral droit au FC Nantes : le néo-Canari, Marcus Coco, Fabien Centonze et Ronaël Pierre-Gabriel. Les deux derniers sont invités à quitter le club mais ils n'ont pour l'instant pas trouver preneur. Et il ne reste plus que huit jours d'ici la clôture du marché...

