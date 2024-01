FC Nantes - Mercato : coups de théâtre pour Amian et Hadjam !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Déjà pourvu de deux renforts au mercato hivernal (Traoré et Kadewere), le FC Nantes entend recruter un troisième élément pour consolider sa défense et sa piste privilégiée mène à Kelvin Amian. Le latéral droit de 25 ans est aussi dans le viseur d'autres formations comme le LOSC, le Stade Rennais, Bologne et le Genoa. Si La Spezia veut un transfert sec et que le FC Nantes ne propose d'un prêt, la venue de l'ancien toulousain chez les Canaris est aussi liée à des départs.

Centonze toujours là, Hadjam vers Liège ?

Et pour l'heure, le FCN ne parvient pas à trouver de solution pour deux "indésirables" : Fabien Centonze et Jaouen Hadjam. Emmanuel Merceron a confirmé sur France Bleu que la piste lorientaise s'est refroidie pour Centonze car l'ancien messin divise en interne. Quant à Hadjam, son retour au Paris FC sous la forme d'un prêt bloque en raison d'une divergence sur le salaire en cas de levée de l'option d'achat. L'Algérien aurait d'autres pistes en France et Allemagne, mais aussi en Belgique avec le Standard de Lièfe. L'Équipe affirme que cette opération est en passe de se concrétiser. Le joueur de 20 ans, sous contrat avec les Canaris jusqu'en 2027, va être prêté jusqu'en fin de saison avec une option d'achat de l'ordre de 1,5 M€. Il avait d'abord été proche d'un prêt au Paris FC, mais il n'avait pas réussi à se mettre d'accord avec son ancien club.

