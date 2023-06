FC Nantes - Mercato : Aristouy dévoile ses nombreuses priorités de l’été

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

On connaît l’entraîneur du FC Nantes la saison prochaine : Pierre Aristouy. Après avoir été reçu lundi par la direction des Canaris, l’ancien attaquant de 43 ans a donné son feu vert pour poursuivre sur le banc lors de l’exercice 2023-2024. « Dès samedi soir, le président a formulé la volonté de continuer. C’est une étape fondamentale et indispensable pour moi. Comme lorsqu’on est venu me chercher il y a quatre semaines, j’ai besoin d’être convaincu qu’il s’agit de la volonté du club, s’est-il justifié dans Ouest France. Pour effacer le sentiment d’un déficit de crédibilité que je pouvais éprouver, il est nécessaire de sentir la confiance de ceux qui m’entourent, de la direction aux joueurs. Et j’ai été rassuré sur ces points. » Au niveau du mercato, le coach du FC Nantes a des priorités ciblées.

4 à 5 recrues cet été ?

« On a évoqué la situation des joueurs, ciblé les postes qui nécessitent un recrutement. Il faudra un latéral gauche car Quentin (Merlin) n’en est plus un. Jaouen (Hadjam) peut en être un, même si je pense qu’il est à l’aise dans un rôle plus offensif. Il faut se poser la question de la défense centrale, du gardien en cas de départ de d’Alban (Lafont), a-t-il poursuivi. Si on me demande mon avis, Girotto est intransférable. Ce sont des joueurs (Chirivella et Merlin) qui apportent ce qui m’anime dans le football : une forme d’élégance, d’intelligence de situation, de jeu et humaine. J’ai besoin d’avoir des joueurs comme cela. À côté, il faut d’autres profils car j’ai exposé plusieurs systèmes de jeu. Au milieu, je pense qu’on doit avoir plus d’impact et d’explosivité. On a besoin d’un joueur capable de gagner des mètres par la conduite de balle et de casser des lignes. Plus haut, il faudra peut-être remplacer Ludovic Blas. J’aimerais deux profils différents, un dans le registre du ressenti et du jeu de Quentin, un autre avec plus de vitesse et d’explosivité. »

Pour résumer Fraîchement maintenu sur le banc du FC Nantes, Pierre Aristouy connaît déjà exactement ses besoins en terme d’effectif pour la saison prochaine. Le mercato devrait être animé cet été avec départs et arrivées envisagées.

