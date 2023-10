FC Nantes – Mercato : Aristouy fait poireauter une recrue estivale, son avenir est déjà réglé !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Arrivé cet été en provenance d’Ankaragücü (D1 turque) sur la base d’un prêt avec option d’achat d’un an, Lamine Diack (22 ans) n’a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel avec le FC Nantes. Pire, le Sénégalais ne figure même plus dans le groupe de Pierre Aristouy depuis le match du LOSC (2ème journée).

Barré par Sissoko et Moutoussamy

Une situation que Ouest-France explique ce jeudi, assurant que Lamine Diack est surtout victime des non départs de l’été dans un effectif où les postes sont déjà doublés avec la doublette Pedro Chirivella – Douglas Augusto, soutenus par le duo Moussa Sissoko – Samuel Moutoussamy. Dans son entourage, on explique que Diack vient au FC Nantes plutôt qu’au Maccabi Haïfa car « à l’époque, le club est persuadé que Moussa Sissoko va partir ». Sauf que l’international français est toujours là.

Son option va être levée

Si le Sénégalais reste calme sur sa situation, son entourage attend d’Aristouy qu’on lui « donne sa chance » : « Sissoko et Moutoussamy, le club n’en voulait plus cet été et eux, ne voulaient pas rester. À l’inverse d’un Lamine qui est un vrai joueur d’avenir ». Un avenir qui devrait s’écrire à Nantes pour quatre saisons dès juin prochain puisque, selon le quotidien local, l’option de Diack sera « levée automatiquement » soit au nombre de matchs joués, soit en cas de maintien en Ligue 1.

Le mystère Diack… ou on apprend qu’il est finalement à Nantes pour longtemps…https://t.co/7EpBHEgMhd — jean-marcel boudard (@JMBoudard) October 12, 2023

