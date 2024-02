FC Nantes Mercato : c’est fini pour Haïdara (RC Lens), nouvelle option pour Centonze ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Le feuilleton Massadio Haïdara touche à sa fin. Convaincu par les Canaris qui lui offrent un meilleur salaire et des garanties sportives, le piston gauche était prêt à quitter le RC Lens cet hiver mais les Sang et Or ne sont pas disposés à le laisser filer en Loire-Atlantique sans avoir recruté son remplaçant. Foot Mercato avance avec certitude que l’affaire a définitivement capoté puisque le club artésien ne lui a pas trouvé de remplaçant digne de ce nom.

Lausanne Sport sur Centonze

Haidara restera donc au RC Lens, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers et de son coach Franck Haise. Quant au FC Nantes, il lui reste 24 heures pour trouver un remplaçant à Quentin Merlin. Aussi, FM nous apprend que Fabien Centonze a une autre porte de sortie. Après Schalke et alors qu'il est annoncé au Héllas Vérone, c’est le club suisse de Lausanne Sport qui se serait manifesté.

