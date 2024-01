FC Nantes Mercato : ça s’accélère pour Haïdara, le dossier Merlin enfin décanté ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Le dossier Quentin Merlin est totalement relancé au FC Nantes ! « La piste menant à Quentin Merlin est toujours d’actualité, confirme Marc Mechenoua sur X. Après l’accord entre Nantes et Marseille, les Canaris attendent son remplaçant qui pourrait être Massadio Haïdara. »

Discussions entamées mardi soir pour Haïdara

Le journaliste de Goal ajoute que les discussions ont démarré mardi soir entre le RC Lens et le FC Nantes au sujet du latéral gauche, actuellement sur le flanc. Hier, il se disait que les Sang et Or ne souhaitaient pas le céder cet hiver et seraient même plutôt enclins à le prolonger. Waldemar Kita, lui, considère déjà ce dossier comme réglé.

