FC Nantes - Mercato : coup dur pour les Kita dans le dossier Abline (Stade Rennais)

En quête d'un avant-centre en cette fin de mercato estival, le FC Nantes penserait à l'attaquant du Stade Rennais, Matthis Abline, qui sort de deux prêts successifs au Havre et à l'AJ Auxerre.

Metz ou Le Havre pour Abline

Mais le FCN serait loin d'être en pôle position pour attirer le Rennais, qui se dirigerait vers un nouveau prêt. Et pour cause, d'après nos confrères de Ouest-France, ce serait Metz et Le Havre, où Matthis Abline a déjà évolué lors de la seconde partie de saison 2021-2022, qui seraient les deux clubs les mieux placés pour accueillir le natif d'Angers en prêt.

