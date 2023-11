FC Nantes - Mercato : coup dur pour les Kita dans le dossier Sevikyan !

Il y a une dizaine de jours, la presse russe a fait état d'un intérêt du FC Nantes pour l'ailier droit du FC Pari Nizhniy Novgorod, Edgar Sevikyan, en vue du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans environ un mois. Mais le FCN ne serait pas le seul club à s'intéresser à l'international arménien.

En plus du CSKA Moscou et de Krasnodar, des clubs de Liga et de Bundesliga dont les noms n'ont pas filtrés lorgneraient également l'ancien joueur de Levante puisque, d'après le journaliste arménien, Hrach Khachatryan, des recruteurs de ces clubs espagnols et allemands seraient venus observer Edgar Sevikyan lors du match des éliminatoires de l'Euro 2024 entre la Croatie et l'Arménie (1-0).

🚨Juventus scout was in Croatia vs Armenia Euro 2024 qualifiers match.



it is no secret that they are monitoring Eduard Spertsyan's, but not only Juventus.



There were also scouts from Bundesliga and La Liga clubs, to watch Nair Tiknizyan & Edgar Sevikyan.#TransferNews #Armenia… pic.twitter.com/Rlrrz899uk