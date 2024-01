FC Nantes - Mercato : des circonstances atténuantes au fiasco Adson ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

En conférence de presse la semaine dernière, Jocelyn Gourvennec n’a pas mâché ses mots sur le cas Adson, écarté depuis son arrivée. Le coach du FC Nantes a expliqué qu’il ne comptait pas sur la recrue estivale brésilienne et qu’il lui avait demandé de se chercher un nouveau point de chute en janvier. Un véritable fiasco pour un joueur recruté pour 6,5 M€ sur le seul coup de cœur de Waldemar Kita.

Il aurait fallu le vendre le double pour éviter de prendre de l'argent !

Dans le podcast « Sans Contrôle » sur le site de Ouest-France, Jean-Marcel Boudard est revenu sur ce nouvel échec du recrutement nantais, se gardant bien de mettre la seule faute sur l’ancienne pépite des Corinthians :

« Comme Corinthians a gardé un pourcentage de 30%, il faudrait le vendre 9 M€ pour rentrer dans ses frais. Ça sent la vente à perte comme Delort ! Mais d’une manière générale, les problèmes d’adaptation, ça peut paraitre logique quand on n’a pas d’accompagnement, en venant comme ça, avec une compagne enceinte et à seulement 21 ans… Évidemment qu’il ne va pas passer tout son temps à la Jonelière. Il rentre chez lui, il faut qu’il s’occupe de sa famille… Je trouve qu’on n’a pas mis les éléments pour que cela fonctionne ».

Selon les dernières informations de Ouest-France, Adson va prendre la direction de Vasco de Gama pour un transfert valorisé à 5,5 M€. A moindre mal.

Le voilà le premier PODCAST de l'année ! #FCNantes Aucune résolution de prise par nos journalistes. @JMBoudard et ses tunnels, @pabard et son humour ringard, @SimonReungoat qui bégaie dès qu'il est en difficultés, @dphelippeau, la force tranquille ! https://t.co/i5re73UB5z — Sans Contrôle (@PodcastNantes) January 9, 2024

