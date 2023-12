FC Nantes – Mercato : Gourvennec attend du neuf, Kita veut dégraisser d’abord

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Les besoins : un attaquant à minima

Moses Simon (Nigéria) et Mostafa Mohamed (Égypte) partants certains pour la CAN, Ignatius Ganago gravement blessé et out jusqu’à la fin de saison… Il n’a pas grand doute du côté du FC Nantes sur la nécessité d’aller chercher un attaquant supplémentaire. « Le Mercato est un levier. Il va falloir réoxygéner le groupe et faire bouger les lignes, tout simplement ». Jocelyn Gourvennec souhaite au moins un joueur devant, peut-être aussi un ailier en plus. Le FCN est aussi ouvert à d’autres postes mais sans recherches précises.

Les moyens : des liquidités à dégager en janvier

Si l’idée d’une « rallonge Kita » n’est jamais à écarter au FC Nantes, ce n’est pas la tendance de l’hiver 2024. Surtout face à l’incertitude des droits TV qui pourrait inciter l’actionnaire à remettre la main au portefeuille pour boucler le budget de la saison suivante. Pour recruter cet hiver, il faudra sans doute vendre et dégager de la masse salariale. Adson, Hadjam ou encore Diack sont des candidats déclarés au départ mais sans doute en prêt.

Des départs d'abord, au moins une recrue ensuite !

Le dossier-clé de janvier : Fabien Centonze

La « poule aux œufs d’or » Bastien Meupiyou blessé jusqu’en février, le FCN va tabler sur un autre profil en candidat désigné à la vente. Parmi les postes trop solidement pourvus dans l’effectif de Gourvennec figure celui de latéral droit (Duverne, Coco, RPG et donc Centonze). Pris en grippe par les supporters depuis son altercation avec l’ancien coach Pierre Aristouy et désireux de quitter le club l’été dernier (Rennes, Lens) avant que les pépins physiques ne pourrissent son début de saison, Fabien Centonze est le candidat tout désigné à une vente mais sans doute pas au prix réclamé cet été (8 M€).

Les premières pistes : Sevikyan (Pari Nizhniy), Erabi (Hammarby), Conte (SC Bastia)…

