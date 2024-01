FC Nantes - Mercato : la petite vacherie de Gourvennec avec Traoré et Kadewere

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Jocelyn Gourvennec tient ses deux premiers renforts du mercato hivernal. S’ils pourraient aussi être les derniers, Benie Traoré et Tino Kadewere ont été prêtés dans le but d’apporter de nouvelles solutions au coach des Canaris. Ce dernier, bien conscient qu’ils étaient en situation d’échec dans leur club respectif, sait déjà exactement comment les utiliser sur le rectangle vert.

« S’ils jouent dans leur club, ils ne bougent pas en janvier »

« S’ils jouent dans leur club, ils ne bougent pas en janvier, avertit Gourvennec. Ce sont des joueurs capables de jouer sur les trois postes offensifs. Tino connaît bien la L1. C’est un joueur avec un très bon état d’esprit. Un joueur d’équipe, qui a rendu beaucoup de services à Lyon. Il voulait jouer plus. Les conditions étaient réunies pour qu’il vienne. Bénie, lui, est un joueur très dynamique, avec une grosse mise en route, toujours en mouvement devant le but. À Abidjan, il a été formé sur le côté, il va nous offrir des possibilités différentes. L’un et l’autre n’ont pas coupé durant les fêtes. »

