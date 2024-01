FC Nantes - Mercato : Gourvennec met un nouveau joueur à la porte !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour Ronaël Pierre-Gabriel (25 ans). Alors qu’il avait été titularisé 60 fois par Olivier Dall'Oglio lors de ses deux années brestoises (2020-2022), le défenseur formé à l'ASSE n'a démarré que six rencontres cette saison au FC Nantes sous les ordres de Pierre Aristouy. Jocelyn Gourvennec, qui ne l'a fait jouer qu'une demi-heure contre le PSG il y a un mois, n'a plus fait appel à lui et ne compte pas changer ses plans à l’avenir en lui montrant clairement la sortie.

« Il y a des joueurs à son poste. Je l’ai reçu avant notre match de Coupe à Pau. Il est dans une situation où il n’y aura pas beaucoup d’espace pour lui. Ce n’est pas contre lui, c’est ce que je lui ai dit. C’est un choix sportif. Il faut qu’il apprécie la situation et qu’il voit ça avec son entourage, a affirmé le coach du FC Nantes en conférence de presse. Quand vous dites à un joueur que vous ne comptez pas sur lui, ce sont des décisions difficiles mais il faut les prendre dans l’intérêt du club et de l’équipe, ça fait partie de mon job. Ce n’est pas agréable à entendre mais il faut dire la vérité aux joueurs. J’ai parfois eu des entraîneurs qui n’assumaient pas et ne disaient pas les choses. Tout le monde est perdant dans ces cas-là. Il faut dire la vérité au joueur, même quand elle est dure à entendre. Je n’ai pas un autre management. »

Un championnat exotique pour Pierre-Gabriel ?

À 25 ans, Pierre-Gabriel a déjà connu 6 clubs depuis qu'il a quitté l’ASSE en 2018 (Monaco, Mayence, Brest, Strasbourg, Espanyol de Barcelone, Nantes) et pourrait bien rebondir dans un championnat exotique.

#ASSE Gourvennec pousse Rony vers la sortie https://t.co/baIMS3sMxj — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) January 13, 2024

Podcast Men's Up Life