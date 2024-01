FC Nantes Mercato : ça coince pour Merlin à l'OM, un renfort en approche !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Coup de tonnerre pour Quentin Merlin ! Alors qu'un accord était proche entre le FC Nantes et l'Olympique de Marseille pour le transfert du piston gauche, les Canaris auraient fait machine arrière ! Selon le journaliste de Presse Océan Pierre-Arnaud Bard, ils ne seraient pas très chauds à l'idée de voir partir un titulaire indiscutable alors que la lutte pour la maintien s'annonce acharnée... et qu'aucun remplaçant n'a été trouvé.

Nantes va finaliser Amian, l'OM explore d'autres pistes

Derrière cette décision, on devine l'influence de Jocelyn Gourvennec, dont le premier mois et demi à la tête du FC Nantes a été catastrophique. Déjà handicapé par les départs à la CAN, l'entraîneur n'a certainement pas envie de perdre un joueur majeur. Pour l'OM, c'est un coup dur mais la direction a pris soin de multiplier les pistes pour le poste de latéral gauche (Truffert, Locko, Angelino, Tavares).

Amian se rapproche...

Par ailleurs, comme le rapporte Foot Mercato et le confirme le journaliste Ignazio Genuardi, le FC Nantes se rapproche d'un accord avec la Spezia pour la venue de l'ancien toulousain Kelvin Amian (25 ans). Alors que le latéral droit semblait se rapprocher de Bologne en Série A, les Canaris auraient surenchéri avec une offre supérieure à 2 M€. Difficile cependant de penser qu'il s'agisse du remplaçant attitré de Quentin Merlin malgré tout...

