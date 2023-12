FC Nantes – Mercato : Gourvennec va provoquer une vague de départs en janvier

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Si on pensait que Pierre Aristouy permettrait d’ouvrir la porte du FC Nantes aux jeunes de la Jonelière, on s’est cruellement trompé. Six mois après ces vœux pieux, l’ancien formateur n’est plus sur le banc des Canaris et son remplaçant Jocelyn Gourvennec ne semble guère plus enclin à lancer les pépites des Jaune et Vert.

Le FC Nantes ouvre la porte à ses jeunes

Selon Ouest-France, l’hiver 2024 pourrait marquer un grand exode en prêt afin de suivre les traces de Junior Diaz (Annecy) et Lohann Doucet (Paris FC). Parmi les candidats au départ en prêt, on cite Stredair Appuah (19 ans), grand déçu du début de saison, mais également Joe-Loïc Affamah (21 ans), Mohamed Achi (21 ans) ou encore Robin Voisine (21 ans).

De son côté, Yannis Mbemba (22 ans), qui a été mis de côté par les dirigeants pour son refus de prolonger, se dirige vers un départ définitif à six mois du terme de son contrat. En revanche, la porte est fermée pour Nathan Zézé (18 ans) ainsi que pour Bastien Meupiyou (17 ans), dont la blessure freine toute velléité de départ à priori.

