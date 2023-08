FC Nantes - Mercato : Kita a congelé deux dossiers alléchants

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

Selon la radio Hit West, le FC Nantes et Pierre Aristouy ont un souci pour recruter, un souci lié au président Waldemar Kita. « Comme à son habitude, Kita refuse pour l’instant de valider certaines demandes conjointes du staff et de la cellule de recrutement. Le président n’a d’ailleurs plus d’échanges avec le coach. Classique», déplorait le média la semaine passée.

Il est intervenu pour plomber les dossiers Carole et Elia

« Le président a notamment congelé deux dossiers, celui du latéral gauche Lionel Carole et de l’attaquant Meschack Elia », précise L’Équipe, ce vendredi.

Pour l'heure, les Canaris n'ont entériné que deux recrues - Lamine Diack et Ronaël Pierre-Gabriel - alors que le championnat de Ligue 1 reprend déjà la semaine prochaine. Vous avez dit inquiétant ?

