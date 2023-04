FC Nantes - Mercato : Kombouaré inquiétant sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Pour la troisième année de suite, la fin de saison s'annonce excitante pour le FC Nantes, entre le maintien en Ligue 1 et la finale de la Coupe de France contre Toulouse. Il y a deux ans, les Canaris avaient dû lutter jusqu'en barrages pour rester dans l'élite. Et l'an dernier, ils ont remporté leur premier trophée depuis vingt ans. Tout cela grâce à Antoine Kombouaré, revenu dans son club formateur à un moment où il avait un pied en L2. Pourtant, malgré ses résultats exceptionnels, le Kanak n'a toujours pas prolongé alors qu'il sera en fin de contrat en juin.

"C’est aussi un beau métier, grand-père..."

Et ce n'est pas sa déclaration du jour concernant son futur qui risque de rassurer les supporters nantais : « Je fête mes 40 ans dans le foot sans une année off. Je suis arrivé ici (à Nantes) en 1983. J’ai travaillé des fois sur des courtes durées, j’ai même fait une saison de deux mois seulement à Toulouse. Quand tu travailles beaucoup, tu n’as pas de temps avec ta famille. Je ne me plains pas, je suis super heureux. Mais, quand tu sors de ces carrières-là, tu as envie de lever le pied. C’est plutôt ce à quoi je pense. Dans moins de 3 semaines, je vais être grand-père pour la quatrième fois. La famille s’agrandit. Je veux consacrer du temps à mes petits-enfants. C’est aussi un beau métier, grand-père... Si je prépare ma sortie ? Non, non mais, bon, 40 ans dans le foot. J’ai encore des trimestres à aller chercher (sourire). Quinze, je crois… ».

