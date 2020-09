FC Nantes – Mercato : La piste Lincoln vouée à l'échec ?

La venue d'un attaquant au FC Nantes fait figure de priorité sur cette fin de Mercato et un nom revient avec insistance : celui de Lincoln, le joueur de Flamengo. Mais plus les jours passent et plus le dossier semble s'enliser. Selon Emmanuel Merceron, ancien salarié du FCN resté proche des Canaris, le dossier Lincoln serait même en passe d'être abandonné par les dirigeants. « Le FC Nantes s'agace des demandes de Flamengo sur le dossier Lincoln et pourrait finalement laisser tomber le dossier », écrit en effet Merceron ce lundi sur Twitter.

Lincoln aussi s'impatiente : il a encore fait banquette face à Santos dimanche soir (1-0). Pire, l’attaquant brésilien de 19 ans n’a pas joué la seule minute cette saison alors que Gabriel Barbosa, l'avant-centre titulaire, s’est blessé à la cheville et a dû être remplacé à un quart d’heure de la fin de la rencontre...