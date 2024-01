FC Nantes Mercato : la Turquie lorgne un remplaçant de Gourvennec

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Après Quentin Merlin, le FC Nantes va-t-il laisser filer un autre joueur dans les derniers jours du mercato, sans avoir de remplaçant sous la main ? C'est possible. Car L'Equipe révèle ce samedi soir que le club turc d'Ankaragücü aurait fait une offre à Kader Bamba. L'ailier de 29 ans gagnerait plus dans son nouveau club et il serait quasiment assuré d'être titulaire, lui qui ne l'est pas chez les Canaris.

Gourvennec n'aurait plus que deux ailiers

Le quotidien sportif précise que le FC Nantes voit d'un bon oeil le transfert de son joueur car celui-ci est entré dans les six derniers mois de son contrat. Une indemnité est donc presque inespérée. Seulement, pas sûr que cela satisfasse Jocelyn Gourvennec car, même s'il n'est pas titulaire, Bamba s'inscrit dans la rotation, entrant régulièrement en fin de match. S'il part, il n'y aura plus que deux ailiers dans l'effectif nantais...

Finir la saison avec juste 2 ailiers s’il s’en va c’est suicidaire ! C’est un entrant correct pour finir un match #FCNantes https://t.co/dzyzPw4Ihv — Emmanuel Merceron (@ManuMerceron) January 27, 2024

