FC Nantes - Mercato : la volte-face de Blas a des répercussions au LOSC

Au début de l'été, la cause était entendue concernant Yusuf Yazici. Le LOSC ne voulait plus de son inconstant milieu offensif turc et attendait une offre satisfaisante pour le vendre. Le CSKA Moscou, où il a été prêté cet hiver et a réussi un bon passage, était intéressé. Mais le conflit russo-ukrainien, qui voit les formations russes interdites de Coupe d'Europe, ont mis un terme à cet intérêt. La Salernitana et Fulham sont également venus aux nouvelles mais auraient été refroidis, selon L'Equipe, par les exigences lilloises.

Et puis, le feuilleton Ludovic Blas a rebattu les cartes. En décidant de rester à Nantes, l'ancien Guingampais a involontairement relancé Yazici, titulaire contre le PSG et à Ajaccio, où il a d'ailleurs réussi un joli but. De quoi inciter le LOSC à le conserver, lui qui est encore sous contrat jusqu'en 2024 ? Pas forcément selon L'Equipe. Les dirigeants nordistes maintiennent leur position : en cas de belle proposition, Yazici partira. Le quotidien national assure que le Werder Brême, le Hertha Berlin, le Club Bruges et Trabzonspor, son club formateur, sont intéressés et pourraient passer à l'attaque d'ici jeudi.