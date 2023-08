FC Nantes - Mercato : Lafont, un dossier explosif pour Aristouy ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le quotidien régional Ouest-France l'a évoqué dès hier : le FC Nantes réfléchit à prolonger le contrat d'Alban Lafont. Libre en 2024, le gardien espérait partir cet été. Mais sa blessure contractée face à Toulouse (1-2) dimanche, qui va le laisser deux mois minimum à l'infirmerie, a torpillé cette envie. Pour ne pas le voir partir libre dans douze mois, le FCN veut donc lui offrir un nouveau contrat. Mais il réfléchit aussi à la possibilité de recruter un autre portier, ce qui pourrait s'avérer problématique, selon L'Equipe, quand Lafont ira mieux...

"S'il ne prolonge pas et qu'on lui met quelqu'un dans les pattes..."

"Sa blessure a de facto mis un terme à l'hypothèse d'un transfert, et la question d'une possible prolongation va très vite être abordée avec son entourage, peut-on lire dans le quotidien sportif. Les dirigeants nantais n'ont aucune envie de laisser partir libre un élément acheté 8 M€ à la Fiorentina il y a deux ans mais ils ne sont pas non plus prêts à toutes les folies pour répondre aux aspirations salariales de leur gardien. "S'il ne prolonge pas et qu'on lui met quelqu'un dans les pattes, il faudra vraiment que le coach (Pierre Aristouy) soit solide, souligne une source proche du club. Aujourd'hui, il y a une réflexion. Le staff technique aura le dernier mot"."

