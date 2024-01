FC Nantes Mercato : le directeur technique de Schalke parle de Centonze

D'ici la clôture du marché des transferts, demain soir, le FC Nantes a pour priorité de trouver une porte de sortie à Fabien Centonze. Il a été question d'un intérêt de Schalke 04, en grande difficulté sportive (15e sur 18 en Deuxième division allemande) et financière. Le club de la Ruhr voudrait se faire prêter le latéral droit mais à la condition que les Canaris prennent à leur charge une grande partie de son salaire. D'où le fait que les discussions prennent du temps...

Cependant, bonne nouvelle, le directeur technique de Schalke, Michael Reschke, a expliqué à Sky Sport que les négociations étaient toujours en cours avec la Maison Jaune : "C'est ouvert. Centonze serait un bon renfort pour Schalke si ça va au bout. C'est un joueur qui a prouvé sa qualité au plus haut niveau en France". Selon Foot Mercato, les Allemands lorgneraient également Brandon Soppy (Torino), alors que l'ancien club de Waldemar Kita, Lausanne-Sport, se serait positionné pour Centonze.

