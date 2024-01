FC Nantes - Mercato : le dossier Pierre-Gabriel finalement réglé rapidement ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Les journalistes du podcast Sans Contrôle ont jeté un froid, hier, sur l'avenir de Ronaël Pierre-Gabriel. Poussé vers la sortie cet hiver, six mois seulement après son arrivée, le défenseur n'était pas certain de quitter la Loire-Atlantique aussi facilement que ça. En cause, un contrat jusqu'en 2026 qui lui offrait la possibilité de négocier des indemnités en cas de rupture.

Toronto le veut, deux clubs de Championship aussi

Mais ce mercredi, L'Equipe annonce que l'ancien Brestois aurait une touche de l'autre côté de l'Atlantique, avec Toronto. Une aventure en MLS pourrait lui plaire, en tout cas plus qu'en Deuxième division anglaise, puisque Cardiff et un autre club s'intéressent à lui. Pas retenu pour le stade à Marbella, Pierre-Gabriel a tout loisir de négocier sa sortie de la Maison Jaune, Jocelyn Gourvennec ne comptant pas sur lui.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life