FC Nantes : la feuille de route pour le Mercato a fuité, Gourvennec veut mettre deux joueurs à la porte !

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Au lendemain de la défaite du FC Nantes sur la pelouse de l'OL (1-0) lors du dernier match de l'année 2023, Ouest-France a fait un gros point sur le mercato hivernal à venir du FCN. D'après nos confrères, les dirigeants nantais devraient se montrer actifs cet hiver que ce soit dans le sens des arrivées que dans le sens des départs.

Hadjam et Adson ne seront pas retenus cet hiver

Dans le sens des arrivées, la direction du FC Nantes voudrait recruter un ou deux attaquants et serait à l’affût en défense et au milieu du terrain d’opportunités. Mais le coach des Canaris, Jocelyn Gourvennec, ne serait pas favorable à "des dossiers exotiques".

Dans le sens des départs, la porte serait ouverte pour Jaouen Hadjam et Adson. Le premier serait courtisé par deux clubs allemands, dont l’Union Berlin, et un club anglais tandis que le second, qui ne séduirait pas Jocelyn Gourvennec, pourrait retourner au Brésil puisque Vasco de Gama serait intéressé pour le relancer.

Podcast Men's Up Life