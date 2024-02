FC Nantes Mercato : le prêt de Centonze est officiellement acté !

Si le FC Nantes caresse encore l’espoir d’un coup de dernière minute sur un latéral gauche avec Nicolas Cozza (Wolfsbourg, 25 ans), les Canaris ont sans doute mis fin à leur Mercato dans le sens des départs, sauf surprise pour Ronaël Pierre-Gabriel.

En effet, alors que le Mercato italien a fermé ses portes à 20 heures, le Hellas Vérone (Série A) a annoncé le prêt avec option d’achat de Fabien Centonze (28 ans). L’ancien Messin débarque pour six mois mais avec la possibilité de rester plusieurs saisons supplémentaires (option à 3,5 M€) si ses performances suivent.

Ecarté en début de saison pour avoir eu des mots irrespectueux à l’égard de Pierre Aristouy, Centonze avait été réintégré par Jocelyn Gourvennec. S’il avait joué quelques matchs, le latéral droit faisait face à la défiance des supporters qui ne lui ont jamais pardonné son attitude et ses excuses du bout des lèvres…

